Bloomberg: Венгрия наложила вето на заявление ЕС по ордеру на арест Путина

Венгрия заблокировала публикацию совместного заявления стран Евросоюза по поводу ордера на арест президента РФ Владимира Путина, выданного Международным уголовным судом (МУС), передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
Венгрия заблокировала публикацию совместного заявления стран Евросоюза по поводу ордера на арест президента РФ Владимира Путина, выданного Международным уголовным судом (МУС), передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
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