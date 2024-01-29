Политолог Светов: Без личного одобрения Бадена, Зеленский не сможет уволить Залужного

Эксперт и аналитик Юрий Светов пообщался с журналистами РЕН ТВ и заявил о том, что указ об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, мог быть подписан президентом Владимиром Зеленским, только если его одобрит президент США Джо Байден.
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