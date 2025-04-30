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Бобруйск и Самарканд укрепляют партнерство: на Форуме регионов государств - участников СНГ подписано соглашение о сотрудничес...

Бобруйск и Самарканд укрепляют партнерство: на Форуме регионов государств - участников СНГ подписано соглашение о сотрудничес...

Председатель комитета экономики Могилевского облисполкома Александр Воропаев и председатель Бобруйского горисполкома Игорь Кисель принимают участие в I Форуме регионов государств - участников СНГ, который проходит в Ташкенте (Республика Узбекистан).

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