Китайский кроссовер для такси: личный опыт сравнения затрат и окупаемости

Выбор автомобиля для работы в такси — это не просто поход в автосалон за красивой машиной. Это прежде всего холодный расчёт, где каждая тысяча рублей на обслуживании напрямую влияет на то, как быстро вы начнёте получать чистую прибыль, а не просто отбивать вложения.