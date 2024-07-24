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Мы соседи по планете

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Семейные фото — тогда и сейчас

Семейные фото — тогда и сейчас

Семьи у всех разные. И детские фотографии у всех тоже разные. Кто-то ползал по ковру, как обычный ребенок, а кто-то играл в «человеческую многоножку»… В любом случае, все эти фотографии одних и тех же людей были сделаны в разное время — на одном снимке вы видите главных героев детьми, на другом — уже взрослыми.

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