Киев развернул информационно-психологическую операцию против Залужного: что на самом деле означает новость об "отставке" главкома ВСУ Ух, как круто разворачивается конвейер событий в противостоянии гражданской команды Зеленского и военного командования ВСУ в Киеве! Кто бы мог подумать, что Зеленский пустит поезд с такой скоростью, что локомотив может запросто сигануть в овраг.
Сожрите друг друга!
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Не, Зеленский Залужного жрать не будет. Не кошерно. Зеленский Залужному теракт устроит, или траванёт, или отправит на передовую и сам же прикажет по нему шарахнуть "Градом" или "Хаймарсом", ну, или что-то в этом роде...
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