Суд обязал новокузнецкую компанию выплатить своему сотруднику 5 млн рублей

В отделе по работе со СМИ прокуратуры по Кемеровской области – Кузбассу 3 мая рассказали, что новокузнецкий суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с местной компании денежной компенсации работнику, получившему инвалидность.
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