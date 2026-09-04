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Красный Север

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Жители Ямала смогут бесплатно обучиться профессии няни

Жители Ямала смогут бесплатно обучиться профессии няни

Ямальцам предложили бесплатно обучиться профессии няни — Центр «Мой бизнес» объявил о приеме до 17 сентября заявок на образовательную программу «Академия заботы».

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