Миллер: США сочтут эскалацией заход войск КНДР на Украину

Глава пресс-службы Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэтью Миллер проинформировал о том, что власти державы сочтут, что конфликтная ситуация оказалась эскалирована, если подразделения Вооружённых сил Северной Кореи начнут заходить в украинские регионы.