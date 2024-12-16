Миллер: США сочтут эскалацией заход войск КНДР на Украину

Глава пресс-службы Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэтью Миллер проинформировал о том, что власти державы сочтут, что конфликтная ситуация оказалась эскалирована, если подразделения Вооружённых сил Северной Кореи начнут заходить в украинские регионы.
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