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Дмитрий Абзалов: Если война на Украине не завершится при участии Трампа, она пойдет по опасному сценарию

Дмитрий Абзалов: Если война на Украине не завершится при участии Трампа, она пойдет по опасному сценарию

Война на истощение – это плохая идея. От этого проиграют все. Поэтому России было бы выгодно выйти из украинского конфликта и юридически закрепить его результаты.

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