Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Правительство России обсуждает расширение программы семейной ипотеки на семьи с одним ребенком до 18 лет.
СМИ: Власти обсуждают расширение семейной ипотеки на семьи с одним ребенком до 18 лет
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Степан Капуста
Предложения Михаила Хазина о том, как можно поддержать молодые семьи и подстегнуть деторождаемость в России настолько очевидно убедительны, что возникает недоуменный вопрос: Неужели банкиры настолько влиятельны, что даже законодатели не видят очевидного - что эти материнские капиталы и пособия на ребенка - вредительская практика на фоне перенасыщения рынка непроданного жилья и запредельно дорогой ипотеки. Ведь расплачиваться жилыми метрами (квартирами), списывая ипотечные долги все в большем объёме в зависимомости от количества рожденных детей - дешевле и эффективнее намного.
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