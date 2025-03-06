СМИ: Власти обсуждают расширение семейной ипотеки на семьи с одним ребенком до 18 лет

СК

Степан Капуста

Предложения Михаила Хазина о том, как можно поддержать молодые семьи и подстегнуть деторождаемость в России настолько очевидно убедительны, что возникает недоуменный вопрос: Неужели банкиры настолько влиятельны, что даже законодатели не видят очевидного - что эти материнские капиталы и пособия на ребенка - вредительская практика на фоне перенасыщения рынка непроданного жилья и запредельно дорогой ипотеки. Ведь расплачиваться жилыми метрами (квартирами), списывая ипотечные долги все в большем объёме в зависимомости от количества рожденных детей - дешевле и эффективнее намного.