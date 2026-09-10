Угрозы самолету Зеленского в Кишиневе не было, это признали и сами украинцы. Об этом заявил в ответ на вопрос Zvezdanews пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков.
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