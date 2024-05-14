Мишустин отметил укрепление кабмина губернаторским комплексом

После назначения членов нового правительства РФ обратная связь с регионами страны должна укрепиться. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи президента России Владимира Путина с новым составом правительства, состоявшейся в Кремле во вторник, 14 мая.
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