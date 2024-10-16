В карельских школах занижают порции обедов и не соблюдают сроки хранения еды

Эти и другие нарушения выявлены в ходе проверок школ, которые провел Роспотребнадзор в 2024 году. Всего надзорные и профилактические мероприятия по контролю за обеспечением горячим питанием проведены в 212 школах.
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