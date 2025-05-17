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Минимальные цены на сырье из России – нефть надавила на стоимость

Минимальные цены на сырье из России – нефть надавила на стоимость

Минимальные цены на сырье из России – нефть надавила на стоимость Татьяна АрестоваВ апреле стоимость российских сырьевых товаров, поставляемых на экспорт, опустилась до самого низкого уровня с июня 2023 г.

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