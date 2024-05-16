Грэдинару – о конкурсе на должность генпрокурора: «Надеюсь, что хотя бы на этот раз он будет успешным»

Вице-председатель парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Василий Грэдинару заявил в эфире передачи Rezoomat, что надеется, что хотя бы на этот раз будет избран новый генеральный прокурор.
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