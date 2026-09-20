БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Грузия: Русофобия неискоренима? Не факт

Грузия: Русофобия неискоренима? Не факт

Как в Тбилиси намерены бороться с неприятием России, продолжая обвинять ее в «оккупации» Дмитрий Родионов Фото: Александр Патрин/ТАС Материал комментируют: Владимир Блинов Михаил Нейжмаков Русофобию в Грузии необходимо «убить в зародыше», считает премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

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