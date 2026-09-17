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Царьград

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Молодой человек убедил вооружённого мужчину сдаться в центре Петербурга

Молодой человек убедил вооружённого мужчину сдаться в центре Петербурга

В центре Петербурга возле метро «Владимирская» вооружённый ножом мужчина вызвал панику. Росгвардия прибыла на место, однако неожиданно ситуацию разрешил прохожий, попросив злоумышленника сдаться, на что тот согласился.

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