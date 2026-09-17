Молодой человек убедил вооружённого мужчину сдаться в центре Петербурга

В центре Петербурга возле метро «Владимирская» вооружённый ножом мужчина вызвал панику. Росгвардия прибыла на место, однако неожиданно ситуацию разрешил прохожий, попросив злоумышленника сдаться, на что тот согласился.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Очень талантливый...
- Декорации "не дое...
- Последний удар СШ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым