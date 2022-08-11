Участники конкурса «Танковый биатлон» провели пристрелку штатного вооружения перед заездами

Участники конкурса «Танковый биатлон» провели пристрелку штатного вооружения перед заездами

В пристрелке приняли участие команды Венесуэлы, Узбекистана, Казахстана, Монголии, Азербайджана, Вьетнама, Лаоса, Армении, Сирии и Мьянмы.

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