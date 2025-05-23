Мифы, на которых держался Ближний Восток, приказали долго жить. Времена айфона - не времена патефона

Станислав Тарасов. Актуальное на Ближнем Востоке. https://t.me/tarasov_1953/2462Между Израилем и Турцией появился спецканал связи по СирииМежду Израилем и Турцией при посредничестве Азербайджана достигнута договоренность о создании прямого канала связи, предназначенного для оперативного урегулирования потенциальных военных инцидентов в Сирии, пишет Middle East Eye.