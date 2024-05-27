По всей России отметили День славянской письменности и культуры

Большой русский мир на минувшей неделе отметил событие , без которого, наверное, никогда бы не сформировался уникальный культурный код, по которому сегодня 400 миллионов человек по всему миру безошибочно узнают «своих».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии