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Председателю СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту избиения ребенка в Башкортостане

Председателю СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту избиения ребенка в Башкортостане

Глава Следственного комитета А.И. Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления СК России по Республике Башкортостан  Д.

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