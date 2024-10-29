Банки России повышают ставки по вкладам вслед за ростом ключевой ставки ЦБ

Российские банки начали увеличивать ставки по депозитам после того, как Центральный банк России повысил ключевую ставку до 21 процента, сообщили представители ряда финансовых учреждений, пишет РИА Новости.
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