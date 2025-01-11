Жителей предупредили о подъёме уровня воды в реке Киши Алматы

В «Казгидромете» предупредили жителей о подъёме уровня воды в реке Киши Алматы. С 10 января на гидрологическом посту, расположенном на реке Киши Алматы в мегаполисе, наблюдается резкое повышение уровня воды.
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