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Zero Hedge

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"Asymmetric Warfare Boom" Accelerates As US Army Awards Neros $500 Million For FPV Attack Drones

"Asymmetric Warfare Boom" Accelerates As US Army Awards Neros $500 Million For FPV Attack Drones

"Asymmetric Warfare Boom" Accelerates As US Army Awards Neros $500 Million For FPV Attack Drones Defense startup Neros has secured a US Army contract valued at up to $500 million to supply the military with Ukraine-style, low-cost attack drones, reinforcing our view that the "Asymmetric Warfare Boom" is now underway.

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