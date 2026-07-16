"Asymmetric Warfare Boom" Accelerates As US Army Awards Neros $500 Million For FPV Attack Drones Defense startup Neros has secured a US Army contract valued at up to $500 million to supply the military with Ukraine-style, low-cost attack drones, reinforcing our view that the "Asymmetric Warfare Boom" is now underway.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии