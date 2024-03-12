Гений про злодейства Слушайте, а чего испугалась Армения? Я не помню, чтобы у нас с ней были какие-то особые проблемы - ну разве что моральные, и цены на фрукты не мне всегда нравились.
Мы не оправдали ожидания Пашиняна
Комментарии
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Э
Элла
👍🏻👍🏻👍🏻
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10 час.
НМ
Наталия Москаленко
Дырявый обгаженый горшок с ручками!
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9 час.
Нурлан Казах
Вообще то Пашинян нелегетимен. Он же пришел с улицы на волне протестов а не выборов.
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8 час.
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