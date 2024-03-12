Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 299 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    Надо именно западную окраину превратить в дикое поле, чтобы они бежали на запад по этому полю.Когда будете слыш...
  • Лариса Шемисова
    а памятник Жванецкому хотели поставить, но дети его очень интересно высказываются, как он когда то"Публиковать подл...
  • Леонид
    таких уродов в штрафные роты? ещё может и хороший снарядик в руки? возможно допустимым для них - кирка да лопата! Сам...Перед бойцом ZOV ...

Мы не оправдали ожидания Пашиняна

Мы не оправдали ожидания Пашиняна

Гений про злодейства Слушайте, а чего испугалась Армения? Я не помню, чтобы у нас с ней были какие-то особые проблемы - ну разве что моральные, и цены на фрукты не мне всегда нравились.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Э
Элла
👍🏻👍🏻👍🏻
Ответить
10 час.
НМ
Наталия Москаленко
Дырявый обгаженый горшок с ручками!
Ответить
9 час.
Нурлан Казах
Вообще то Пашинян нелегетимен. Он же пришел с улицы на волне протестов а не выборов.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх