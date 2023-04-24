Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

105 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Irina Krasnova
    кто это??У Изнера родился ...
  • николай лебедев
    Стоит только посмотреть, кто руководит РФС, и сразу станет ясно, что их туда тянет, но явно не забота о российском фу...Депутат Терюшков ...
  • Boris Boriskov
    Губерниев ему срочно нужно за границу привык катятся хватит дома сиди вот поэтому он рвет и мечет   а Вяльбе молодецДмитрий Губерниев...

Дадонов забил 3-й гол в плей-офф НХЛ – «Миннесоте»

Дадонов забил 3-й гол в плей-офф НХЛ – «Миннесоте»

Евгений Дадонов забросил шайбу в матче с «Миннесотой» (3:2, 2-2). Форвард «Далласа» забил третий гол в текущем Кубке Стэнли, всего в серии 1-го раунда россиянин провел 4 игры.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх