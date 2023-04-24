Дадонов забил 3-й гол в плей-офф НХЛ – «Миннесоте»

Евгений Дадонов забросил шайбу в матче с «Миннесотой» (3:2, 2-2). Форвард «Далласа» забил третий гол в текущем Кубке Стэнли, всего в серии 1-го раунда россиянин провел 4 игры.
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