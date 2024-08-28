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Россия и КНДР обсудили углубление и развитие экономического сотрудничества

Россия и КНДР обсудили углубление и развитие экономического сотрудничества

Статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушов и министр внешнеэкономических дел Северной Кореи Юн Чон Хо провели переговоры в Пхеньяне, в ходе которых обсудили вопросы по углублению и развитию экономического сотрудничества между двумя странами.

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