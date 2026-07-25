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Пятый канал

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«Непревзойденное откровение»: в МИД РФ оценили заявление Зеленского о наркотиках

«Непревзойденное откровение»: в МИД РФ оценили заявление Зеленского о наркотиках

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал реакцию главы киевского режима Владимира Зеленского на вопрос о совместном употреблении наркотиков с французским лидером Эммануэлем Макроном.

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Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Ну, когда ж передоз?
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1 м.