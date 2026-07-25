Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал реакцию главы киевского режима Владимира Зеленского на вопрос о совместном употреблении наркотиков с французским лидером Эммануэлем Макроном.
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