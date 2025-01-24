Более 40 различных соцвыплат и пособий в РФ проиндексируют на 9,5% с 1 февраля

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на совещании президента Владимира Путина с кабмином сообщил, что с 1 февраля более 40 мер социальной поддержки будут увеличены на уровень фактической инфляции 9,5% в соответствии с действующим законодательством.
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