Более 40 различных соцвыплат и пособий в РФ проиндексируют на 9,5% с 1 февраля

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на совещании президента Владимира Путина с кабмином сообщил, что с 1 февраля более 40 мер социальной поддержки будут увеличены на уровень фактической инфляции 9,5% в соответствии с действующим законодательством.