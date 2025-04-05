«Просто я не трус!»: 50-летний боец батальона «Батыр» рассказал, почему ушел на СВО

Автор: Эльза Кузнецова Ильдус Хабибуллин — 50-летний участник СВО, уроженец села Ленино Новошешминского района уже девять месяцев находится в зоне боевых действий и сейчас впервые приехал домой — в свой первый отпуск.
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