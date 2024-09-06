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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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3-й номер драфта НХЛ-2024 Сеннеке выбыл на 6-8 недель из-за перелома стопы на тренировке. Он пропустит тренировочный лагерь «Анахайма»

«Анахайм» сообщил, что 18-летний игрок выбыл с переломом стопы, полученным во время тренировки в межсезонье.

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