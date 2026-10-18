Samsung начинает экономить на памяти в своих смартфонах Компания Samsung представила в Индии смартфон Galaxy F70 5G, это третья модель линейки после Galaxy F70e и Galaxy F70 Pro.
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