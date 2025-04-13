Посол РФ Келин: США при Трампе не стали союзником России

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединённом Королевстве Андрей Келин выразил мнение, что после возвращения Дональда Трампа на пост президента США отношения между двумя государствами не стали более тёплыми.
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