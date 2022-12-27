Что не забыть до Рождества

Время бежит быстро, не останавливается. Совсем скоро Новый год, а затем и Рождество. И многие из нас составляют для себя мысленный или зафиксированный на бумаге либо в гаджете план, в котором перечислено, что нужно не забыть сделать до праздников.
Время бежит быстро, не останавливается. Совсем скоро Новый год, а затем и Рождество. И многие из нас составляют для себя мысленный или зафиксированный на бумаге либо в гаджете план, в котором перечислено, что нужно не забыть сделать до праздников.
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