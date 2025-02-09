Экс-судья Фернандес о фоле Себальоса на Барриосе в мадридском дерби: «Это не красная – действие произошло на уровне земли»

«Реал» сыграл вничью с «Атлетико» (1:1) в матче 23-го тура Ла Лиги. На 25-й минуте полузащитник хозяев Дани Себальос наступил на ногу хавбеку гостей Пабло Барриосу, который уже успел вынести мяч в подкате.