Бывший руководитель украинской дипломатической миссии в Соединённых Штатах Америки Валерий Чалый отметил, что киевскому режиму не удастся дать отпор Российской Федерации без непосредственного вступления Вооружённых сил Организации Североатлантического Договора в противостояние.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии