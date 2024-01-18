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Экс-посол Украины Чалый: Киев не справится с РФ без прямого участия НАТО

Экс-посол Украины Чалый: Киев не справится с РФ без прямого участия НАТО

Бывший руководитель украинской дипломатической миссии в Соединённых Штатах Америки Валерий Чалый отметил, что киевскому режиму не удастся дать отпор Российской Федерации без непосредственного вступления Вооружённых сил Организации Североатлантического Договора в противостояние.

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