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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милан» вышел в финал Кубка Италии впервые с 2018-го и сыграет с «Болоньей» или «Эмполи»

Команда Сержиу Консейсау прошла «Интер» (1:1, 3:0) и на решающем этапе встретится с «Болоньей» либо «Эмполи» (3:0 в первой игре).

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