Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Бандеровцы: только на конец ноября потери ВСУ составили 923,5 тыс. человек, из них 548 тыс. убитыми

Милитарист.Украинские источники сообщают о высоких потерях под Угледаром, в частности, на днях под удар РСЗО попала бронетанковая колонна с большими потерями в людях и техникеКак сообщают французские ресурсы, в начале января в ходе очередной встречи украинской делегации с американскими военными для подготовки новой встречи в формате Рамштайна стороны обменялись мнениями по текущей военной ситуации на Украине.

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Южанин
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Юрий анин
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