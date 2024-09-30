Депутат Котре указал на безразличие властей ФРГ к подрыву "Северных потоков"

Член немецкого парламента (бундестага) от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре заявил, что власти ФРГ не отвечают на запрос относительно возможностей тесного взаимодействия с Украиной на фоне обвинений в причастности Киева к подрыву "Северных потоков".
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