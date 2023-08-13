Юрий Кот Русских увольняют, на их место ставят мигрантов — стабильная коррупционная схема Получил сообщение от неравнодушных подписчиков все по той же больной теме — мигранты.
Сообщают, что Таджикистан хочет проверить условия жизни в России своих трудовых мигрантов
Комментарии
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Людмила Петрухина
При моем богатом словарном запасе, у меня просто нет слов. Может им еще ключи от квартиры где деньги лежат отдать? Совсем берега попутали и нюх потеряли. Всю эту "квалифицированную" шоблу надо гнать из России.
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15 час.
Павел Николаев
проверить хотят. если что то им не нравится, валите на родину. задолбали уже бывшие республики. и наши с ними нянчатся. нифига преступления азиатские не расследуют. делают каплю в море.
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12 час.
Лариса Ярославцева
Таджикистан должен ответить за геноцид русских людей в 90-е годы, извиниться перед всеми пострадавшими, выплатить компенсации их родственникам, поставить памятник жертвам и каждый год проводить день Памяти, чтобы такое никогда неповторялось
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2 час.
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