Сообщают, что Таджикистан хочет проверить условия жизни в России своих трудовых мигрантов

Людмила Петрухина При моем богатом словарном запасе, у меня просто нет слов. Может им еще ключи от квартиры где деньги лежат отдать? Совсем берега попутали и нюх потеряли. Всю эту "квалифицированную" шоблу надо гнать из России.

Павел Николаев проверить хотят. если что то им не нравится, валите на родину. задолбали уже бывшие республики. и наши с ними нянчатся. нифига преступления азиатские не расследуют. делают каплю в море.