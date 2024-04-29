«Кровавая история». Николай Патрушев объяснил, к чему НАТО пришло за 75 лет

«Усиливают потенциал от Баренцева до Черного моря»Виталий Цепляев, aif.ru: Николай Платонович, главы государств — членов НАТО планируют праздновать юбилей в июле в ходе проведения Вашингтонского саммита альянса.
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