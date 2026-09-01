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Царьград

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Фонд "Том Сойер фест" объявил старт премии "Наследие дороже"

Фонд "Том Сойер фест" объявил старт премии "Наследие дороже"

Начался приём заявок на третью премию "Наследие дороже" от фонда "Том Сойер фест" и ВООПИК при поддержке Фонда президентских грантов.

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