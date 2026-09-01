Фонд "Том Сойер фест" объявил старт премии "Наследие дороже"

Начался приём заявок на третью премию "Наследие дороже" от фонда "Том Сойер фест" и ВООПИК при поддержке Фонда президентских грантов.
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