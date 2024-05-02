«Готовность 100 %». Летом Крым готов оздоровить порядка 190 тысяч детей

Глава Крыма Сергей Аксёнов в режиме видеоконференции принял участие в совещании по вопросам организации летнего отдыха детей под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой.
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