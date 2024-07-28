С Днем Военно-морского флота! Пусть у вас всегда будет штиль на море, а путеводная звезда горит ярким светом и показывает путь домой.
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С Днем Военно-морского флота! Пусть у вас всегда будет штиль на море, а путеводная звезда горит ярким светом и показывает путь домой.