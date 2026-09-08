Oil Tankers Flood Back Into Suez Canal As Red Sea Risk Grows

Suez Canal's revenue jumped by 42% in July from the same month last year as the number of oil tankers passing through the Egyptian gateway to the Mediterranean surged amid threats to shipping in the southern Red Sea and the Bab el-Mandeb Strait.
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