Аргументы и Факты

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Маск может лишиться гражданства США из-за подлога документов

Маск может лишиться гражданства США из-за подлога документов

Миллиардер Илон Маск может лишиться гражданства Соединенных Штатов. По крайней мере, именно так утверждается в Twitter-аккаунте группы Сapitol Hunters, в частном порядке занимавшейся изучением деталей молодости богатейшего человека на Земле.

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