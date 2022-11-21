Маск может лишиться гражданства США из-за подлога документов

Миллиардер Илон Маск может лишиться гражданства Соединенных Штатов. По крайней мере, именно так утверждается в Twitter-аккаунте группы Сapitol Hunters, в частном порядке занимавшейся изучением деталей молодости богатейшего человека на Земле.
Миллиардер Илон Маск может лишиться гражданства Соединенных Штатов. По крайней мере, именно так утверждается в Twitter-аккаунте группы Сapitol Hunters, в частном порядке занимавшейся изучением деталей молодости богатейшего человека на Земле.
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