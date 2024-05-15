13+ Foot Crocodile That Attacked A Houseboat Put Up A Fight When Being Captured (Video)

saltwater crocodile in AustraliaA saltwater crocodile measuring over 4 meters, an estimated 13 feet and 7 inches, was captured and relocated from a marina in Queensland, Australia after the croc reportedly lunged at a houseboat with a man standing on the deck.
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