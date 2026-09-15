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Мозговой имплант впервые позволил людям с параличом одновременно «говорить» и жестикулировать

Мозговой имплант впервые позволил людям с параличом одновременно «говорить» и жестикулировать

Экспериментальный нейроинтерфейс считывал попытки речи и жестов у трёх участников с тяжёлым параличом и передавал их цифровому аватару.

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