NASA планируют запустить в космос деревянный спутник. Зачем?

Это должно произойти уже в следующем году. NASA и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планируют запустить в космос первый в мире деревянный спутник, чтобы сделать космические полеты более устойчивыми.
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